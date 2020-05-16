Игрок "Барселоны" обматерил Холанда во время матча. Норвежец улыбнулся и забил победный гол

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Игрок "Барселоны" обматерил Холанда во время матча. Норвежец улыбнулся и забил победный гол

Во время матча 26-го тура Бундеслиги между дортмундской "Боруссией" и "Шальке" защитник "кобальтовых" Жан-Клер Тодибо выругался в адрес форварда "шмелей" Эрлинга Холанда.

Француз скандал норвежцу: "Иди и *** [займись сексом] свою бабушку".

Учитывая отсутствие зрителей на трибунах, матерное высказывание футболиста, права на которого принадлежат "Барселоне", слышали все, в том числе телезрители.

Холанд не стал отвечать Тодибо той же монетой - он улыбнулся в ответ на ругань и через несколько минут забил победный гол "Боруссии" в рурском дерби.

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