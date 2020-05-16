Игрок "Барселоны" обматерил Холанда во время матча. Норвежец улыбнулся и забил победный гол
Во время матча 26-го тура Бундеслиги между дортмундской "Боруссией" и "Шальке" защитник "кобальтовых" Жан-Клер Тодибо выругался в адрес форварда "шмелей" Эрлинга Холанда.
Француз скандал норвежцу: "Иди и *** [займись сексом] свою бабушку".
Учитывая отсутствие зрителей на трибунах, матерное высказывание футболиста, права на которого принадлежат "Барселоне", слышали все, в том числе телезрители.
Холанд не стал отвечать Тодибо той же монетой - он улыбнулся в ответ на ругань и через несколько минут забил победный гол "Боруссии" в рурском дерби.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|РБ Лейпциг
|26
|51
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Герта
|26
|31
|12
|Унион Берлин
|25
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|26
|17