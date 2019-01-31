Игрок "Барселоны" перешел в "Бетис"

Новичок "Барселоны" защитник Эмерсон Апаресида перешел в "Бетис", сообщает официальный сайт клуба.

Севильский клуб арендовал футболиста до конца нынешнего сезона, хотя изначально планировалось, что он доиграет сезон в своем бывшем клубе "Атлетико Минейро".

Напомним, что 18-летний Эмерсон перешел в "Барселону" за 12 миллионов евро.

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