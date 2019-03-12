Игрок "Барселоны" принес извинения за встречу с Неймаром

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Игрок "Барселоны" принес извинения за встречу с Неймаром
Полузащитник "Барселоны" Артур извинился за посещение вечеринки в честь дня рождения нападающего ПСЖ Неймара, которая состоялась за два дня до первого полуфинального матча Кубка Испании с "Реалом" (1:1).

"Моя поездка на вечеринку Неймара была большой ошибкой. Я взрослый человек, поэтому должен нести ответственность за свои действия, поэтому я приношу извинения. В жизни можно преуспевать, но и совершать ошибки. Партнеры по команде помогли мне понять это", - приводит слова Артура El Mundo Deportivo.

22-летний Артур перешел в "Барселону" прошлым летом из "Гремио" за 31 миллион евро. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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