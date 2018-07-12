Игрок "Барселоны" выразил желание сменить клуб

Защитник "Барселоны" Люка Динь выразил желание сменить клуб, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 24-летний француз хочет найти команду, в которой он будет получать больше игровой практики.

Ранее сообщалось, что на Диня претендует мюнхенская "Бавария".

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