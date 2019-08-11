Игрок "Барселоны" высказался о возможном переходе Неймара в "Реал"



Полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья прокомментировал информацию о том, что бывший нападающий команды Неймар может перейти в "Реал".

"Будет неприятно, если Неймар станет игроком "Реала". Мы надеемся, что он все же вернется в "Барселону". Он является одним из лучших игроков в мире. Если нам удастся его заполучить, то это будет блестящее завершение трансферной кампании. Неймар усилит нашу команду", - приводит слова Аленьи Goal.com.

Напомним, что 27-летний Неймар твердо решил покинуть ПСЖ. Приоритетом для бразильца является возвращение в "Барселону", но он также готов рассмотреть предложение "Реала".

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