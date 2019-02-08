Игрок "Баварии" назвал себя автором голливудского "Блокбастера"
Испанский полузащитник "Баварии" Хави Мартинес заявил, что это он придумал сюжет серии книг "Голодные игры", по которым несколько лет назад были сняты четыре фильма, которые собрали в прокате более трех миллиардов долларов.
Официально автором серии книг "Голодные игры" является писательница Сьюзен Коллинз, но Мартинес утверждает обратное.
"Мне нравится писать книги, я занимаюсь этим еще с того времени, когда был подростком. Не знаю, поверите ли вы мне, но я написал книгу с таким же сюжетом, как у "Голодных игр". У меня было странное чувство, когда я сидел в кинотеатре и смотрел фильм. Я думал: "Не может быть, это же моя идея. Авторы, видимо, украли мой компьютер", - приводит слова Мартинеса Sporting News.
30-летний Мартинес выступает за "Баварию" с 2012 года. Всего он провел за немецкий клуб 201 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал девять голевых пасов.
Не пропустите: "Бавария" пытается переманить таланта из "Шальке". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ракитич принял важное решение по своему будущему
-
Стали известны самые высокооплачиваемые тренеры топ-5 европейских лиг: больше всех зарабатывает Симеоне
-
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Филом Джонсом
-
Маме Роналду поставили страшный диагноз
-
Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты топ-5 европейских лиг: Месси и Роналду снова на вершине
Лента новостей
-
Игрок "Баварии" назвал себя автором голливудского "Блокбастера"
-
"Рубин" потерял очередного футболиста
-
В "Нанте" приняли важное решение о погибшем Сале
-
"Краснодар" увеличил вместимость клубного стадиона
-
В Бразилии погибли десять юных футболистов из-за пожара
-
Французские клубы проведут акцию в память погибшего Салы
-
"Бавария" пытается переманить таланта из "Шальке"
-
"Атлетико" намерен перехватить трансферную цель "Арсенала"
-
Ракитич принял важное решение по своему будущему
-
СМИ узнали одну из причин ухода Азмуна из "Рубина"
-
Фил Джонс эмоционально прокомментировал продление контракта с "Манчестер Юнайтед"
-
Стали известны самые высокооплачиваемые тренеры топ-5 европейских лиг: больше всех зарабатывает Симеоне
-
Бенатиа объяснил, почему отказал "Манчестер Юнайтед"
-
3
Ракицкий сделал заявление о своей адаптации в "Зените"
-
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Филом Джонсом
-
Озил прокомментировал смерть Эмилиано Салы
-
Черышев оценил шансы "Валенсии" на выход в финал Кубка Испании
-
Инфантино поблагодарил президента России Путина
-
1
Маме Роналду поставили страшный диагноз
-
Экс-тренер сборной России отказал "Фейеноорду"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|20
|49
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|42
|3
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|4
|РБ Лейпциг
|20
|37
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|32
|6
|Вольфсбург
|20
|31
|7
|Байер Леверкузен
|20
|30
|8
|Хоффенхайм
|20
|29
|9
|Герта
|20
|28
|10
|Вердер Бремен
|20
|27
|11
|Майнц 05
|20
|27
|12
|Шальке
|20
|22
|13
|Фрайбург
|20
|22
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|22
|15
|Аугсбург
|20
|18
|16
|Штутгарт
|20
|15
|17
|ФК Нюрнберг
|20
|12
|18
|Ганновер 96
|20
|11