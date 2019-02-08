Игрок "Баварии" назвал себя автором голливудского "Блокбастера"

Испанский полузащитник "Баварии" Хави Мартинес заявил, что это он придумал сюжет серии книг "Голодные игры", по которым несколько лет назад были сняты четыре фильма, которые собрали в прокате более трех миллиардов долларов.

Официально автором серии книг "Голодные игры" является писательница Сьюзен Коллинз, но Мартинес утверждает обратное.

"Мне нравится писать книги, я занимаюсь этим еще с того времени, когда был подростком. Не знаю, поверите ли вы мне, но я написал книгу с таким же сюжетом, как у "Голодных игр". У меня было странное чувство, когда я сидел в кинотеатре и смотрел фильм. Я думал: "Не может быть, это же моя идея. Авторы, видимо, украли мой компьютер", - приводит слова Мартинеса Sporting News.

30-летний Мартинес выступает за "Баварию" с 2012 года. Всего он провел за немецкий клуб 201 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал девять голевых пасов.

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