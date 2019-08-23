Хавбек "Баварии" Ренату Санчеш стал игроком "Лилля"

Полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш стал игроком "Лилля". Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

По данным источника, 22-летний хавбек подписал с клубом четырех летний контракт. Предположительная сумма сделки - 25 миллионов евро.

On souhaite la bienvenue à notre nouvelle recrue ? pic.twitter.com/FTxcBRdwY0 — LOSC (@losclive) 23 августа 2019 г.

"Я хотел перейти в "Лилль", рад быть здесь. Меня отлично приняли, надеюсь, все получится", - сказал Санчеш.

Футболист перешел в "Баварию" в 2016 году. В минувшем сезоне хавбек играл в 24 матчах, отметившись 2 голами и 1 ассистом.

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