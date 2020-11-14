Игрок "Байера" получил перелом трёх отростков позвоночника

Полузащитник леверкузенского "Байера" Эсекьель Паласиос выбыл из строя из-за серьёзной травмы.

Обследование выявило у 22-летнего футболиста перелом трёх поперечных отростков позвоночника.

Хавбек повредил позвонки во время матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Парагвая (1:1).

Сроки восстановления Паласиоса составят не менее трёх месяцев.

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