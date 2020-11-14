Игрок "Байера" получил перелом трёх отростков позвоночника

Теги байер леверкузенаргентинаэсекьель паласиостравмы

Игрок "Байера" получил перелом трёх отростков позвоночника

Полузащитник леверкузенского "Байера" Эсекьель Паласиос выбыл из строя из-за серьёзной травмы.

Обследование выявило у 22-летнего футболиста перелом трёх поперечных отростков позвоночника.

Хавбек повредил позвонки во время матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Парагвая (1:1).

Сроки восстановления Паласиоса составят не менее трёх месяцев.

Не пропустите: "Ты дважды поднасрал нам": Месси устроил перепалку с судьей в матче квалификации ЧМ-2022 с Парагваем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" определился с размером летнего предложения по Мбаппе

"Реал" определился с размером летнего предложения по Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов