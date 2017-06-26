Игрок "Байи" перестарался с симуляцией
В матче против "Фламенго" защитник "Байи" Лукас Фонсека перестарался с симулированием. Смотрите, до чего додумался 31-летний бек.
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|М
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|Гама
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|Бразилиа
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|СЕ Санта Мария
|11
|15
|7
|Унаи Итапуа
|11
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|Собрадиньо ЕК
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|14
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|Taguatinga
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|10
|Formosa
|11
|11
|11
|Planaltina
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