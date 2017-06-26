Игрок "Байи" перестарался с симуляцией

Теги байяфламенголукас фонсека

Игрок "Байи" перестарался с симуляциейВ матче против "Фламенго" защитник "Байи" Лукас Фонсека перестарался с симулированием. Смотрите, до чего додумался 31-летний бек.

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