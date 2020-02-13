Игрок "Бенфики" приостановил карьеру из-за проблем со зрением

Полузащитник "Бенфики" Габриэл временно не будет играть в футбол, сообщает официальный сайт клуба.

26-летний футболист испытывает проблемы со зрением - у него двоится в глазах из-за нарушений, связанных с мозговыми нервами.

Сроки восстановления бразильского хавбека пока неизвестны.

В текущем сезоне Габриэл сыграл за "Бенфику" 24 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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