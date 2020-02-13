Игрок "Бенфики" приостановил карьеру из-за проблем со зрением
Полузащитник "Бенфики" Габриэл временно не будет играть в футбол, сообщает официальный сайт клуба.
26-летний футболист испытывает проблемы со зрением - у него двоится в глазах из-за нарушений, связанных с мозговыми нервами.
Сроки восстановления бразильского хавбека пока неизвестны.
В текущем сезоне Габриэл сыграл за "Бенфику" 24 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|20
|54
|2
|Порту
|20
|50
|3
|Спортинг Лиссабон
|20
|35
|4
|Брага
|20
|34
|5
|ФК Фамаликао
|20
|32
|6
|Рио Аве
|19
|29
|7
|Витория Гимарайнш
|20
|28
|8
|Боавишта
|20
|28
|9
|Санта-Клара
|20
|26
|10
|Витория Сетубал
|20
|26
|11
|КД Тондела
|20
|24
|12
|Жил Висенте
|20
|23
|13
|Морейренсе ФК
|20
|22
|14
|Маритиму
|20
|21
|15
|Белененсиш
|20
|18
|16
|Пасуш де Феррейра
|20
|16
|17
|Портимоненсе
|20
|14
|18
|Дешпортиво Авеш
|19
|12