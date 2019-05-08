Игрок "Бетиса" Джовани Ло Сельсо может перейти в английский клуб этим летом

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Игрок "Бетиса" Джовани Ло Сельсо может перейти в английский клуб этим летом

Полузащитник "Бетиса" Джовани Ло Сельсо в скором времени может перейти в английский клуб. Об этом информирует The Sun.

По данным издания, в 23-летнем аргентинце заинтересован "Тоттенхэм" и "Эвертон". Руководство клуба рассматривает футболиста в качестве замены Кристиана Эриксена.

Ло Сельсо перешел в "Бетис" из ПСЖ за 25 миллионов евро. Сумма отступных - 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок участвовал в 30 матчах, отметившись 9 голами и 5 ассистами.

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