Игрок "Бетиса" станцевал в женской одежде с накрашенными губами

Ветеран "Бетиса" Хоакин Санчес опубликовал неоднозначное видео в своём инстаграме.

38-летний футболист поучаствовал в челлендже "Оставайся дома", который направлен на борьбу с распространением коронавируса.

В рамках акции испанец снял на видео, чем он занимается во время карантина.

Полузащитник станцевал под известную песню Bamboleo. При этом он был одет в женский халат, а его губы накрашены ярко красной помадой.

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