Игрок "Боруссии" отказался переходить в "Динамо"
Трансфер вингера дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа в московское "Динамо" не состоится.
Как сообщает Bild, 25-летний игрок не гонится за выгодными в финансовом плане предложениями. Его целью является возвращение в сборную Германии, поэтому он склоняется к переходу в "Герту".
Отметим, что "шмели" оценили своего футболиста в 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Филипп провел 23 матча, забил два гола и отдал три ассиста.
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|Шальке
|34
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