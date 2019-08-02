Игрок "Боруссии" отказался переходить в "Динамо"

Трансфер вингера дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа в московское "Динамо" не состоится.

Как сообщает Bild, 25-летний игрок не гонится за выгодными в финансовом плане предложениями. Его целью является возвращение в сборную Германии, поэтому он склоняется к переходу в "Герту".

Отметим, что "шмели" оценили своего футболиста в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Филипп провел 23 матча, забил два гола и отдал три ассиста.

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