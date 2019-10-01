Игрок "Челси" Баркли угодил в неприятную историю
С полузащитником "Челси" и сборной Англии Россом Баркли произошел неприятный случай. Об этом сообщает Mirror.
По данным источника, хавбек повздорил с таксистом из-за рассыпанных чипсов. На просьбу водителя убрать еду за собой, Баркли отказался это делать, после чего ответил отказом на требование заплатить. Таксист вызвал полицию, которая обязала игрока заплатить по счету.
По словам свидетеля, Баркли был очень пьян и еле стоял на ногах.
Напомним, завтра, 2 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Лилль" - "Челси". Встреча начнется в 22:00 (мск).
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