Игрок "Челси" Баркли угодил в неприятную историю

Теги росс баркличелси

Игрок "Челси" Баркли угодил в неприятную историю

С полузащитником "Челси" и сборной Англии Россом Баркли произошел неприятный случай. Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, хавбек повздорил с таксистом из-за рассыпанных чипсов. На просьбу водителя убрать еду за собой, Баркли отказался это делать, после чего ответил отказом на требование заплатить. Таксист вызвал полицию, которая обязала игрока заплатить по счету.

По словам свидетеля, Баркли был очень пьян и еле стоял на ногах.

Напомним, завтра, 2 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Лилль" - "Челси". Встреча начнется в 22:00 (мск).

А еще: "Челси" разобрался с "Брайтоном" и другие результаты 7-го тура АПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Друга Кокорина и Мамаева не выпустили на свободу по УДО

Друга Кокорина и Мамаева не выпустили на свободу по УДО

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 7 21
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 7 16
3 Лестер Сити Лестер Сити 7 14
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 7 12
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 12
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7 11
7 Челси Челси 7 11
8 Борнмут Борнмут 7 11
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 7 11
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
11 Бернли Бернли 7 9
12 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 7 8
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 7 7
14 Саутгемптон Саутгемптон 7 7
15 Эвертон Эвертон 7 7
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 7 6
17 Норвич Сити Норвич Сити 7 6
18 Астон Вилла Астон Вилла 7 5
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов