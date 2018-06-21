Игрок "Челси" Дзаппакоста определился со своим будущим

Итальянский защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста заявил, что он не собирается переходить в другой клуб.

"Я только что закончил отличный сезон благодаря клубу, за который мне повезло выступать. Интерес "Интера"? Мне приятно это слышать, но все мои мысли только о "Челси", - приводит слова Дзаппакосты Football Italia.

В минувшем сезоне 26-летний Дзаппакоста провел за "Челси" 38 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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