Игрок "Челси" хочет продолжить карьеру в "Баварии"

Нападающий лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои планирует перейти в "Баварию". Об этом сообщает Sky Sport Germany.



По данным издания, лондонцы пытались уговорить 18-летнего игрока остаться в команде, однако форвард отказался от нового контракта и дал понять, что видит своё будущее в "Баварии".



Ранее "Бавария" несколько раз предлагала лондонскому клубу выкупить игрока за 39 миллионов евро. Однако сторонам так и не удалось договорится.

В текущем сезоне Хадсон-Одои участвовал лишь в 2 матчах.

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