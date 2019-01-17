Игрок "Челси" хочет продолжить карьеру в "Баварии"

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Игрок "Челси" хочет продолжить карьеру в "Баварии"

Нападающий лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои планирует перейти в "Баварию". Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По данным издания, лондонцы пытались уговорить 18-летнего игрока остаться в команде, однако форвард отказался от нового контракта и дал понять, что видит своё будущее в "Баварии".

Ранее "Бавария" несколько раз предлагала лондонскому клубу выкупить игрока за 39 миллионов евро. Однако сторонам так и не удалось договорится.

В текущем сезоне Хадсон-Одои участвовал лишь в 2 матчах.

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