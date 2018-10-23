Игрок "Челси" хочет в январе сменить команду

Вингер лондонского "Челси" Виктор Мозес хочет в январе сменить команду, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 27-летний нигериец готов рассмотреть предложения от других клубов во время зимнего трансферного окна, поскольку недоволен своим нынешним положением в стане "синих".

В частности, Мозес жалуется на дефицит игровой практики - в этом сезоне он сыграл за "Челси" всего 5 матчей во всех турнирах.

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