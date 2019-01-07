Игрок "Челси" Лофтус-Чик из-за травмы выбыл до конца января

Теги челсирубен лофтус-чик

Игрок "Челси" Лофтус-Чик из-за травмы выбыл до конца январяПолузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик из-за травмы не сможет участвовать в оставшихся матчах января, передает Evening Standard.

Игрок повредил спину в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Ноттингем Форест".

Проблема со спиной приобрела хронический характер.

В текущем сезоне футболист участвовал в 9 матчах и забил 3 мяча. 

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