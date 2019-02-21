Игрок "Челси" может перейти в "Эвертон"
"Эвертон" хочет выкупить трансфер французского защитника "Челси" Курта Зума, сообщает Liverpool Echo.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.
"Посмотрим, что нам удастся сделать. Мы очень рады, что сейчас Зума с нами", - сказал главный тренер "Эвертона" Марку Силва.
В нынешнем сезоне 24-летний Зума выступает за "Эвертон" на правах аренды, провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Челси" действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
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|Хаддерсфилд Таун
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|11