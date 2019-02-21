Игрок "Челси" может перейти в "Эвертон"

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Игрок "Челси" может перейти в "Эвертон"

"Эвертон" хочет выкупить трансфер французского защитника "Челси" Курта Зума, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

"Посмотрим, что нам удастся сделать. Мы очень рады, что сейчас Зума с нами", - сказал главный тренер "Эвертона" Марку Силва.

В нынешнем сезоне 24-летний Зума выступает за "Эвертон" на правах аренды, провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Челси" действует до лета 2023 года.

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