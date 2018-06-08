Игрок "Челси" может перейти в "Галатасарай"

"Галатасарай" проявляет интерес к французскому защитнику "Челси" Курту Зума, сообщает RMC.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, сам игрок хочет сначала пообщаться с новым наставником команды, который сменит Антонио Конте.

В минувшем сезоне 23-летний Зума на правах аренды выступал за "Сток Сити", провел 37 матчей и забил 1 гол.

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