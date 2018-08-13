Игрок "Челси" может перейти в клуб Серии А



Нигерийский защитник "Челси" Темитайо Айна близок к переходу в "Торино", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, итальянский клуб согласовал годичную аренду игрока с правом последующего выкупа. В понедельник футболист пройдет медобследование в "Торино".

В прошлом сезоне 21-летний Айна выступал на правах аренды за "Халл Сити", провел за клуб 44 матча и отдал 3 результативные передачи.

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