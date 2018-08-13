Игрок "Челси" может перейти в клуб Серии А

Теги челситоринотемитайо айна

Игрок "Челси" может перейти в клуб Серии А
Нигерийский защитник "Челси" Темитайо Айна близок к переходу в "Торино", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, итальянский клуб согласовал годичную аренду игрока с правом последующего выкупа. В понедельник футболист пройдет медобследование в "Торино".

В прошлом сезоне 21-летний Айна выступал на правах аренды за "Халл Сити", провел за клуб 44 матча и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: Бакайоко прибыл в Италию, чтобы завершить свой переход в "Милан". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль 1 3
2 Челси 1 3
3 Борнмут 1 3
4 Кристал Пэлас 1 3
5 Уотфорд 1 3
6 Манчестер Юнайтед 1 3
7 Тоттенхэм 1 3
8 Эвертон 1 1
9 Вулверхэмптон 1 1
10 Бернли 1 1
11 Саутгемптон 1 1
12 Арсенал Лондон 0 0
13 Манчестер Сити 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Ньюкасл Юнайтед 1 0
16 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
17 Кардифф Сити 1 0
18 Фулхэм 1 0
19 Хаддерсфилд Таун 1 0
20 Вест Хэм Юнайтед 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов