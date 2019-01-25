Игрок "Челси" может уйти в аренду к будущему сопернику "Зенита"

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Игрок "Челси" может уйти в аренду к будущему сопернику "Зенита"

Полузащитник "Челси" Виктор Мозес станет игроком "Фенербахче"​ на правах аренды. Об этом информирует Sky Sports.

28-летний футболист будет играть в составе турецкого клуба до конца сезона 2018/2019.

Нигерийцу еще предстоит пройти медосмотр, если все пройдет успешно, он отправится в расположение клуба. 

В нынешнем сезоне Мозес участвовал в 6 матчах за "Челси".

Напомним, 12 февраля, в матче 1/16 Лиги Европы "Фенербахче" сразится с "Зенитом"

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"Фенербахче" объявил о переходе защитника "Челси" Мозеса

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