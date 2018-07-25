Игрок "Челси" переходит в "Аталанту"

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Игрок "Челси" переходит в "Аталанту"

Хорватский полузащитник "Челси" Марио Пашалич перейдет в "Аталанту", сообщает TuttoAtalanta.com.

По сведениям источника, футболист уже прилетел в Италию и в ближайшее время пройдет медицинское обследование.

Итальянский клуб согласовал годичную аренду 23-летнего Пашалича с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро.

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