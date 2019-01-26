Игрок "Челси" подал запрос на трансфер

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Игрок "Челси" подал запрос на трансфер

Вингер лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои подал запрос на трансфер, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, таким образом 18-летний англичанин пытается вынудить свой клуб продать его "Баварии".

Мюнхенцы сделали "синим" улучшенное предложение в размере 46 миллионов евро. Также футболиста хочет заполучить "РБ Лейпицг", но "быки" не готовы платить более 23 миллионов, зато они не против включения в сделку опции обратного выкупа.

Напомним, что контракт Хадсона-Одои с "Челси" истекает летом 2020 года и он отказывается его продлевать.

Не пропустите: "Ювентус" интересуется защитником "Челси". | http://soccernews.ru

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