Игрок "Челси" поддержал Промеса, обвиняемого в покушении на убийство

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Игрок "Челси" поддержал Промеса, обвиняемого в покушении на убийство

Фото инстаграм Квинси Промеса

Полузащитник лондонского "Челси" Хаким Зиеш обратился к вингеру московского "Спартака" Квинси Промесу.

"Тебя не может сломить то, чего ты не совершал", - написал марокканец в своём инстаграме, прикрепив совместное фото с игроком "красно-белых".

Напомним, что футболисты вместе выступали за амстердамский "Аякс".

Промесу грозит до четырёх лет тюремного заключения. Он обвиняется в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений двоюродному брату.

Не пропустите: "Спартак" озвучил позицию клуба по поводу возможного тюремного заключения Промеса. | http://soccernews.ru
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