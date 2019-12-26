Игрок "Чертаново" в третий раз поедет на стажировку в "Манчестер Юнайтед"

Теги чертановоманчестер юнайтедсергей пиняев

Игрок "Чертаново" в третий раз поедет на стажировку в "Манчестер Юнайтед"

Директор школы "Чертаново" Николай Ларин анонсировал новую поездку воспитанника клуба Сергея Пиняева в "Манчестер Юнайтед".

"Да, Пиняев поедет. В самое ближайшее время. В январе. Сейчас идут последние оформления документов. Пробудет он там две недели. Больше нам нельзя находиться в Англии. Сможет ли кто-то из других ребят в ближайшее время отправиться в заграничную стажировку? Пока нет", - цитирует Ларина "Рейтинг букмекеров".

Для 15-летнего Пиняева это будет третья стажировка в "МЮ" - ранее он ездил в английский клуб весной 2018 и зимой 2019 года.

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