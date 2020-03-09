Игрок ЦСКА Ахметов получил первую красную карточку в карьере
Хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов получил красную карточку в матче 21-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1; перерыв).
На 20-й минуте встречи 22-летний игрок сфолил на форварде ростовчан Эльдоре Шомуродове из-за чего был удален с поля. Отметим, что это первая красная карточка игрока в карьере.
Ахметов играет за ЦСКА с 2018 году. До этого он играл за "Рубин". В этом сезоне он провел 21 матч в РПЛ, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.
А еще: ЦСКА обыграл "Ростов" и вышел на второе место в турнирной таблице молодежного первенства| http://soccernews.ru
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|О
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|4
|Локомотив Москва
|21
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|ЦСКА Москва
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|Динамо Москва
|21
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|Урал
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|Уфа
|20
|25
|10
|Спартак Москва
|20
|25
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|Оренбург
|20
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|12
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|Тамбов
|21
|22
|14
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|15
|Ахмат
|21
|20
|16
|Сочи
|20
|18