Игрок ЦСКА Ахметов получил первую красную карточку в карьере

Хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов получил красную карточку в матче 21-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1; перерыв).



На 20-й минуте встречи 22-летний игрок сфолил на форварде ростовчан Эльдоре Шомуродове из-за чего был удален с поля. Отметим, что это первая красная карточка игрока в карьере.



Ахметов играет за ЦСКА с 2018 году. До этого он играл за "Рубин". В этом сезоне он провел 21 матч в РПЛ, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

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