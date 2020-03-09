Игрок ЦСКА Ахметов получил первую красную карточку в карьере

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Игрок ЦСКА Ахметов получил первую красную карточку в карьере

Хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов получил красную карточку в матче 21-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1; перерыв).

На 20-й минуте встречи 22-летний игрок сфолил на форварде ростовчан Эльдоре Шомуродове из-за чего был удален с поля. Отметим, что это первая красная карточка игрока в карьере.

Ахметов играет за ЦСКА с 2018 году. До этого он играл за "Рубин". В этом сезоне он провел 21 матч в РПЛ, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

А еще: ЦСКА обыграл "Ростов" и вышел на второе место в турнирной таблице молодежного первенства| http://soccernews.ru
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