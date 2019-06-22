Игрок ЦСКА Бекао может перейти в "Наполи"
Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао может продолжить карьеру в Италии. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, в 23-летнем игрока заинтересован "Наполи". Сообщается, что этим летом клуб покинут два игрока, поэтому руководство занимается поиском замены уходящим футболистов.
ЦСКА арендовал Бекао у бразильского клуба "Байя" летом прошлого года на один сезон с опцией дальнейшего выкупа. На данный момент красно-синие не могут согласовать контракт с игроком.
Ранее сообщалось, что в защитнике также заинтересовано "Удинезе".
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