Игрок ЦСКА Бекао может перейти в "Наполи"

Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао может продолжить карьеру в Италии. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в 23-летнем игрока заинтересован "Наполи". Сообщается, что этим летом клуб покинут два игрока, поэтому руководство занимается поиском замены уходящим футболистов.

ЦСКА арендовал Бекао у бразильского клуба "Байя" летом прошлого года на один сезон с опцией дальнейшего выкупа. На данный момент красно-синие не могут согласовать контракт с игроком.

Ранее сообщалось, что в защитнике также заинтересовано "Удинезе".

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