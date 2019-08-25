Игрок ЦСКА Фернандес впервые забил в двух матчах РПЛ подряд

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в матче 7-го тура чемпионата России с "Ахматом" забил первый (1:0, первый тайм).

Футболист забил на 43-й минуте с точного удала Яка Бийол.

Таким образом защитник впервые в карьере сумел забить в двух турах РПЛ подряд. В матче 6-го тура со "Спартаком" Фернандес также отличился голом.

Футболист играет в стане "армейцев" с лета 2012 года.

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