Игрок ЦСКА Вадим Карпов рассказал, что думает о матче 15-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:1). Об этом информирует пресс-служба "армейцев".

"Мы играли на победу и всегда будем играть на победу, но удаление повлияло на игру. Было тяжело физически и морально играть против Дзюбы.

"Зенит" - очень хорошая команда, все игроки понравились", - сказал Карпов

Несмотря на ничейный результат, "Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 балла. ЦСка занимает 5 позицию.

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