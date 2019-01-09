Игрок ЦСКА может перейти в другой российский клуб

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Игрок ЦСКА может перейти в другой российский клуб

"Уфа" проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Хетагу Хосонову, сообщают российские СМИ.

Уфимский клуб хочет арендовать футболиста на полгода.

"Все может быть, но пока еще рано об этом говорить", – сказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

20-летний Хосонов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом истекает через полгода.

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