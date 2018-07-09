Игрок ЦСКА может перейти в итальянский топ-клуб

1 Теги интер миланцска москвамарио фернандес

Игрок ЦСКА может перейти в итальянский топ-клуб

"Интер" проявляет интерес к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, миланский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также российским бразильцем интересуется "Валенсия".

В минувшем сезоне 27-летний Фернандес провел за ЦСКА 37 матчей и отдал 5 результативных передач.

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