Игрок ЦСКА Нисимура досрочно покинул "Портимоненси", где играл в аренде с января

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Игрок ЦСКА Нисимура досрочно покинул "Портимоненси", где играл в аренде с января

Нападающий ЦСКА Такуми Нисимура досрочно покинул португальский клуб "Портимоненси", где играл в аренде с января. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 23-летний японец сам решил покинуть команду, так как переживает из-за распространения коронавируса и хочет быть рядом с семьей.

ЦСКА удовлетворил требование футболиста.

За "Портимоненси" Нисимура успел провести два матча, в которых не отметился результативными действиями. 

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