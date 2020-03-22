Игрок ЦСКА Нисимура досрочно покинул "Портимоненси", где играл в аренде с января
Нападающий ЦСКА Такуми Нисимура досрочно покинул португальский клуб "Портимоненси", где играл в аренде с января. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что 23-летний японец сам решил покинуть команду, так как переживает из-за распространения коронавируса и хочет быть рядом с семьей.
ЦСКА удовлетворил требование футболиста.
За "Портимоненси" Нисимура успел провести два матча, в которых не отметился результативными действиями.
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