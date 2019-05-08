Игрок ЦСКА Нисимура поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ с "Зенитом"

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура рассказал, чего ждет от матча 28-го тура РПЛ с "Зенитом", передают "Известия".

"Мы все еще надеемся попасть в Лигу чемпионов. То, что "Зенит" досрочно стал чемпионом, никак не влияет на нашу мотивацию. Нам нужна только победа в Петербурге", - сказал Нисимура.

Напомним, "Зенит" за три тура до конца сезона оформил чемпионство России, набрав 58 баллов. ЦСКА с 54 баллами занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 2 очка.

Матч пройдет 12 мая в Петербурге. Начало - в 19:00 (мск).

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