Игрок ЦСКА оценил шансы команды на чемпионский титул



Защитник ЦСКА Родриго Бекао уверен, что у его команды есть шанс стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

"Я верю, что вторая часть чемпионата сложится для нас удачно. Мы не уступаем конкурентам в борьбе за титул. Будет непросто выиграть трофей, но у нас есть все шансы на успех", - цитирует Бекао Lance.

После 17 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего "Зенита" армейцы отстают на четыре очка.

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