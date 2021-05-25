Игрок ЦСКА отправился на операцию в Германию
Фото: инстаграм Зайнутдинова/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов рассказал о состоянии полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова.
"Мы связывались с Бактиером, в частности, говорили с ним за день до вылета в Германию на операцию. Он лично позвонил, сказал, что приняли решение об операции. Я поддержал его, сказал, чтобы не переживал — молодой возраст, организм окрепший, он должен перенести это стойко. Думаю, чем быстрее сделают операцию, тем быстрее пойдет восстановление и дальнейшее возвращение в строй. Мы договорились, что после операции он выйдет со мной на связь, отправит сообщение, как все прошло. Но пока вестей от него не было", — цитирует Байсуфинова Vesti.kz.
В прошедшем сезоне 23-летний казахстанец провел 29 матчей за ЦСКА, в которых забил гол и сделал 3 голевые передачи.
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