Игрок ЦСКА с большим отрывом лидирует в текущем розыгрыше Лиги Европы по числу попыток дриблинга

Вингер московского ЦСКА Чидера Эджуке совершил 28 попыток дриблинга в трёх матчах группового этапа Лиги Европы.

В среднем нигериец идёт в обводку каждые 7 минут - это лучший показатель в текущем розыгрыше турнира.

Игрок армейцев использует дриблинг как минимум в два раза чаще, чем любой другой футболист, проведший в ЛЕ не менее 90 минут в этом сезоне.

Правда, дивидендов от действий Эджуке пока нет - 0 результативных действий во втором по значимости еврокубке за 196 сыгранных минут.

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