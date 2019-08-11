Игрок ЦСКА сравнил Фернандеса с Месси



Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия высказался об игре своего партнера по обороне Марио Фернандеса.

"Больше всех в команде меня впечатлил Фернандес. Невероятный футболист! Этот парень легко может играть в мадридском "Реале" или "Барселоне" прямо сейчас. Фернандес - это Месси правой бровки!" - приводит слова Шарлии официальный сайт клуба.

28-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года, провел за клуб 240 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 42 результативные передачи. Его контракт с армейцами действует до лета 2022 года.

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