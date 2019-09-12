Игрок ЦСКА Васин перенес операцию в Германии

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Игрок ЦСКА Васин перенес операцию в Германии

Игрок ЦСКА Виктор Васин сегодня, 12 сентября, перенес операцию в Германии. Об этом сообщается на официальном сайте красно-синих.

"Сегодня в одной из клиник Германии был прооперирован защитник ПФК ЦСКА Виктор Васин. Ему провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава, которую ранее оперировали в клинике "Вилла Стюарт" в Риме", - говорится в заявлении "армейцев".

Васин играет в составе ЦСКА с 2011 года. В этом сезоне он играл в 4 матчах в РПЛ. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

Футболист был травмирован в матче 3-го тура с "Локомотивом".

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