Игрок ЦСКА вернулся в строй спустя год лечения

Теги цска москвавиктор васин

Игрок ЦСКА вернулся в строй спустя год лечения

Защитник ЦСКА Виктор Васин восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Васин получил разрыв передней крестообразной связки колена в феврале 2018 года и с тех пор не поле не выходил.

30-летний Васин выступает за ЦСКА с 2016 года. Всего провел за московский клуб 57 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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