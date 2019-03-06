Игрок ЦСКА вернулся в строй спустя год лечения
Защитник ЦСКА Виктор Васин восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.
Васин получил разрыв передней крестообразной связки колена в феврале 2018 года и с тех пор не поле не выходил.
30-летний Васин выступает за ЦСКА с 2016 года. Всего провел за московский клуб 57 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.
Не пропустите: Звезду ЦСКА вызвали в сборную Хорватии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
18-летний хавбек стал самым дорогим игроком Бундеслиги
-
"Жирона" обыграла "Барселону" и стала обладателем Суперкубка Каталонии
-
"Локомотив" и "Арсенал" вышли в полуфинал Кубка России
-
В "Реале" приняли важное решение по тренеру на следующий сезон
-
Президент "Барселоны" анонсировал продление контракта с Месси
Лента новостей
-
ЧМ-2022 может пройти в трех странах
-
Игрок ЦСКА вернулся в строй спустя год лечения
-
Не Роналду: названо имя лучшего игрока "Ювентуса" в феврале
-
В ПСЖ приняли решение по Буффону
-
"Реал" близок к договоренности с новым тренером
-
18-летний хавбек стал самым дорогим игроком Бундеслиги
-
"Жирона" обыграла "Барселону" и стала обладателем Суперкубка Каталонии
-
Стал известен соперник ПСЖ в полуфинале Кубка Франции
-
Президент "Барселоны" высказался о возможном возвращении Неймара
-
Травмированный защитник "Спартака" назвал сроки возвращения в строй
-
Мюллер высказался об исключении из сборной Германии
-
"Манчестер Юнайтед" понес невероятные потери перед битвой с ПСЖ в Лиге чемпионов
-
Клопп определился насчет возможной работы в "Реале"
-
Сульшер высказался о возможном возвращении в "Мольде"
-
"Локомотив" и "Арсенал" вышли в полуфинал Кубка России
-
В "Шальке" приняли важное решение по Коноплянке
-
Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" рассказал о несостоявшемся переходе Бэйла
-
1
В "Реале" приняли важное решение по тренеру на следующий сезон
-
"Милан" намерен продлить контракт с молодым голкипером
-
Президент "Барселоны" анонсировал продление контракта с Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11