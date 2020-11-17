Игрок ЦСКА Зайнутдинов рассказал о своей травме головы
Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов дал комментарии по поводу травмы, полученной в матче с "Ростовом".
Напомним, что медобследование выявило у футболиста закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
"После игры я сделал обследование: МРТ и КТ. Клубный доктор сообщил, что у меня есть сотрясение (мозга). То есть, существует проблема. Сейчас чувствую себя гораздо лучше, спасибо за поддержку!Первые дни всё же у меня были головные боли, а лететь на самолёте при высоком давлении было бы нежелательно. Врачи решили, что при сотрясении лучше остаться на месте.
Пошёл в подкат на бровке, а Тереньтев хотел перепрыгнуть меня, но попал коленом в висок. Я вырубился... Более-менее очнулся, когда уже меня несли на носилках. Ничего этого не помню. Только после первого тайма получилось посмотреть повтор и понять, как это произошло. Было небольшое помутнение, а врачи сказали, что продолжать матч не стоит.
Конечно, Тереньтев сделал это не специально. Он после игры позвонил и принёс свои извинения, сказал пару слов. Слава богу, что всё обошлось без серьёзной травмы. Думаю, что в скором времени вернусь в состав", - цитирует Зайнутдинова "Р-Спорт".
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