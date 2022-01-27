Игрок "Динамо" признался, что клуб скрывал его заражение коронавирусом

Фото сайт "Динамо"

Защитник московского "Динамо" Гильермо Варела рассказал, как в ноябре прошлого года клуб нарушил медицинский регламент РПЛ, утаив его болезнь.

По словам уругвайца, он переболел коронавирусом, однако "бело-голубые" предпочли это скрыть, чтобы фулбек мог поскорее вернуться на поле.

"Динамо" не объявляло о моём коронавирусе официально, потому что, если бы клуб сделал это, то я бы отсутствовал от 15 до 20 дней. Не объявляя о болезни официально, через 10 дней я уже тренировался, а через 12 - играл.

Вакцинация? "Динамо" от нас ничего не требовало. Я хотел сделать прививку в Уругвае, но всё осложнилось в ноябре, когда я заразился ковидом. После этого мне сказали, что для вакцинации нужно ждать от трёх до шести месяцев после перенесения вируса", - цитирует Варелу ESPN.

В текущем сезоне игрок провёл за "Динамо" 16 матчей и сделал 2 ассиста.

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