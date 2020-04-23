Игрок "Динамо" рассказал, что ничего не знает о Ленине
Боснийский защитник московского "Динамо" Тони Шуньич рассказал, что он не знает, кем являлся Владимир Ленин.
"Знаю ли я, что 22 апреля день рождения Владимира Ленина? Вот только сейчас узнал. Слышал эту фамилию, но не знаю, кто это. Возможно, это плохо", - сказал Шуньич в интервью пресс-службе бело-голубых.
31-летний Шуньич выступает за "Динамо" с 2017 года, провел 72 матча в чемпионате России и забил четыре гола.
Ульянов-Ленин (1870 - 1924) был советским революционером, ставший главным организатором и руководителем Октябрьской революции 1917 года в России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20