Игрок "Дижона" заразился коронавирусом

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Игрок "Дижона" заразился коронавирусом

Во французских футбольных клубах зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом.

"Дижон" на своём официальном сайте объявил о заражении одного из игроков команды. Его имя не называется.

Напомним, что футбольный сезон во Франции был прекращён досрочно из-за пандемии коронавируса.

"Дижон" финишировал в Лиге 1 на 16-м месте и избежал вылета в низший дивизион.

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