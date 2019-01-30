Игрок дортмундской "Боруссии" отказался переходить в ПСЖ



Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль заявил, что он отказался переходить в ПСЖ.

"ПСЖ проявлял ко мне интерес и я задумался об их предложении. Все знают, что мне было комфортно работать с Тухелем. Я поговорил с руководством "Боруссии" и мне сообщили, что меня не хотят отпускать. Сейчас я сконцентрирован на успешных выступлениях за "Боруссию". Я нахожусь в лучшей форме, чем в первой половине сезона, - цитирует Вайгля Bild.

В нынешнем сезоне 23-летний Вайгль провел за "Боруссию" 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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