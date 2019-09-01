Игрок "Дженоа" Хильемарк перешел в московское "Динамо"



Полузащитник "Дженоа" Оскар Хильемарк стал игроком московского "Динамо". Об этом итальянский клуб сообщил на своем сайте.

Ранее сообщалось, что "Динамо" арендует футболиста на сезон за 500 тысяч евро.

27-летний Хильемарк перешел в "Дженоа" в 2017 году из "Палермо" на правах аренды за 300 тысяч евро. В минувшем сезоне он выступал в 17 матчах, отметившись 1 голом.

"Динамо" после 7 туров РПЛ занимает 11 место, набрав 9 баллов.

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