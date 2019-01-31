Игрок "Эмполи" может перейти в "Наполи"

Футболист "Эмполи" Исмаэль Беннасер может стать игроком "Наполи". Об этом сообщает Sky Sport Italia .

Клуб предложил за 21-летнего футболиста 12 миллионов евро. Возможно, что после покупки, "Наполи" оставит игрока в "Эмполи" в аренде до конца сезона.

Беннасер перешел в "Эмполи" в 2017 году из "Тура". В нынешнем сезоне Бенансер участвовал в 20 матчах и сделал одних ассист.

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