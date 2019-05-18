Игрок "Енисея": "Нам принципиально обогнать "Анжи", чтобы закончить чемпионат не на последнем месте"
Форвард "Енисея" Александр Соболев заявил, что команда настроена закончить чемпионат России не на последнем месте в турнирной таблице. Об этом сообщает Sport24.
"Какое может быть настроение в команде, когда всем известно, что мы вылетели. Но мы все равно профессионалы и не важно, какие будут у нас матчи, главное то, что мы будем выходить на поле и стараться брать очки. Настрой у нас будет такой же, какой был на предыдущие игры.
Нам принципиально обогнать "Анжи", чтобы закончить чемпионат не на последнем месте", - сказал Соболев.
"Енисея" впереди ждет матч с "Динамо" и "Зенитом". У команды 19 баллов и пока последняя строчке в турнирной таблице. "Анди" обгоняет красноярцев на 1 очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|28
|61
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|28
|46
|5
|ЦСКА Москва
|28
|45
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Оренбург
|29
|40
|8
|Ахмат
|28
|39
|9
|Ростов
|28
|38
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19