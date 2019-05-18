Игрок "Енисея": "Нам принципиально обогнать "Анжи", чтобы закончить чемпионат не на последнем месте"

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Игрок "Енисея": "Нам принципиально обогнать "Анжи", чтобы закончить чемпионат не на последнем месте"

Форвард "Енисея" Александр Соболев заявил, что команда настроена закончить чемпионат России не на последнем месте в турнирной таблице. Об этом сообщает Sport24.

"Какое может быть настроение в команде, когда всем известно, что мы вылетели. Но мы все равно профессионалы и не важно, какие будут у нас матчи, главное то, что мы будем выходить на поле и стараться брать очки. Настрой у нас будет такой же, какой был на предыдущие игры. 

Нам принципиально обогнать "Анжи", чтобы закончить чемпионат не на последнем месте", - сказал Соболев.

"Енисея" впереди ждет матч с "Динамо" и "Зенитом". У команды 19 баллов и пока последняя строчке в турнирной таблице. "Анди" обгоняет красноярцев на 1 очко.

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