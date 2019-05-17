Игрок "Енисея": "Однажды предлагали проиграть с определенным счетом"

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Игрок "Енисея": "Однажды предлагали проиграть с определенным счетом"
Полузащитник "Енисея" Павел Комолов рассказал, что однажды он получил предложение специально проиграть матч.

"В России предлагали проиграть с определенным счетом. На кону была неплохая сумма. Мы всей командой отказались. Сколько - честно, не помню. Но нормально. К перерыву проигрываем с тем счетом, с которым предлагали проиграть. В раздевалке напряженно. Капитан команды забегает в раздевалку и орет: "Вы что, взяли деньги?" Естественно, после таких слов все вышли злые на второй тайм, забили. Счет в итоге оказался не тот, который был нужен предлагавшим деньги", - приводят слова Комолова российские СМИ.

30-летний Комолов выступает за "Енисей" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее также играл за "Жальгирис", "Белхатув", "Верию" и "Амкар".

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