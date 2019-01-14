Игрок "Эвертона" может перейти в ПСЖ

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Игрок "Эвертона" может перейти в ПСЖ

Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе может перейти в французский клуб. Об этом сообщает L’Equipe.

В 29-летнем игроке заинтересован ПСЖ. Руководство клуба ведет активные переговоры по переходу сенегальского игрока. Команда хочет совершить трансфер до конца января.

В текущем сезоне хавбек провёл 19 матчей, не отметившись результативными действиями. 

Гейе перешел в "Эвертон" из "Астон Виллы" в 2016 году за 7 миллионов фунтов стерлингов.

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